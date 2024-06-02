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المرصد السوري: انفجارات قوية متتالية مجهولة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس

Lebanon 24
02-06-2024 | 18:39
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