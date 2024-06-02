Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات اليابانية: لا مخاوف من تشكل موجات تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا

Lebanon 24
02-06-2024 | 18:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: لا نؤيد عملية كبيرة برفح ونعتقد بوجود طرق أفضل لمعالجة التهديد الذي لا تزال تشكله حماس
lebanon 24
03/06/2024 09:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بداية مقاربة اوروبية جديدة بملف النازحين مع اعترافهم بالتحدي الذي تمثله واستعدادهم للعمل مع السلطات اللبنانية في هذا الشأن
lebanon 24
03/06/2024 09:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
منازل دُمّرت... فيديو يرصد الأضرار بعد الزلزال الذي ضرب تركيا هذا المساء
lebanon 24
03/06/2024 09:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث في حكومة إسرائيل وما هو السر الذي يخفيه نتنياهو؟
lebanon 24
03/06/2024 09:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:05 | 2024-06-03
02:04 | 2024-06-03
02:02 | 2024-06-03
01:48 | 2024-06-03
01:42 | 2024-06-03
01:37 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24