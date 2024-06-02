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السلطات اليابانية: لا مخاوف من تشكل موجات تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا
Lebanon 24
02-06-2024
|
18:40
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