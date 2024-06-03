Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: نحن أمام صورة قاتمة وجهاز الصحة النفسية على وشك الانهيار وخصوصاً بعد السابع من تشرين الاول

Lebanon 24
03-06-2024 | 01:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مناطق جديدة دخلت في دائرة الإنذار في الشمال حيث تُسمع للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول صفارات الإنذار فيها
lebanon 24
03/06/2024 12:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال مستوطن بتهمة الإخلال بالنظام العام في أثناء تظاهره أمام منزل غانتس
lebanon 24
03/06/2024 12:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس: منذ السابع من تشرين الاول وحتى اليوم نعيش حربا وجودية
lebanon 24
03/06/2024 12:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله شخّص نقطة العمى لـ"الجيش" الإسرائيلي وكل الشمال منتشر أمامه
lebanon 24
03/06/2024 12:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:31 | 2024-06-03
05:26 | 2024-06-03
05:12 | 2024-06-03
04:39 | 2024-06-03
04:38 | 2024-06-03
04:34 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24