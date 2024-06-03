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القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول كبير: الجيش الإسرائيلي يدعم مخطط الرئيس الأميركي للتهدئة في غزة

Lebanon 24
03-06-2024 | 03:27
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