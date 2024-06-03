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مقاتلتان يابانيتان من طراز "إف 35 أيه" تهبطان اضطراريا في مطار مدني شمال البلاد

Lebanon 24
03-06-2024 | 03:49
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