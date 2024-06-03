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أخبار عاجلة
حركة فتح للعربية: حماس تحتكم لأجندات خارجية ونأمل أن يكون قرارها فلسطينيا
Lebanon 24
03-06-2024
|
04:09
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