Advertisement

أخبار عاجلة

باقري: اتفقنا على مبادرة لعقدة اجتماع طارئ للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ خطوة جماعية تهدف إلى وقف العدوان الاسرائيلي على القطاع

Lebanon 24
03-06-2024 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي نفذ غارة استهدفت مزرعة السلامية محيط مزرعة حلتا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان
lebanon 24
03/06/2024 12:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بلدة صربين في القطاع الاوسط من جنوب لبنان
lebanon 24
03/06/2024 12:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يندّد بالإبادة الجماعية في غزة ويدعو إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"
lebanon 24
03/06/2024 12:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على حولا وبنت جبيل.. حزب الله يستهدف كريات شمونة والمطلة
lebanon 24
03/06/2024 12:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:36 | 2024-06-03
05:31 | 2024-06-03
05:26 | 2024-06-03
05:12 | 2024-06-03
04:39 | 2024-06-03
04:38 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24