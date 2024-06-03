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وزير خارجية مصر: المقترح الحالي سيسمح بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

Lebanon 24
03-06-2024 | 04:33
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