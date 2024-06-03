Advertisement

أخبار عاجلة

أهالي الأسرى الإسرائيليين يحتجون داخل الكنيست أثناء اجتماع رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان مع نتنياهو (الجزيرة)

Lebanon 24
03-06-2024 | 05:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو أن يخرج إلى العلن ويدعم المقترح الذي كشف عنه بايدن (الجزيرة)
lebanon 24
03/06/2024 15:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: لن ننسى ما حدث في 7 تشرين الأول ونجدد تضامننا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين (الجزيرة)
lebanon 24
03/06/2024 15:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس صيانة الدستور بإيران: ستتشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات (الجزيرة)
lebanon 24
03/06/2024 15:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير طالب نتنياهو بإقالة وزير الدفاع إثر مغادرة غالانت اجتماع أمس أثناء حديث بن غفير (الجزيرة)
lebanon 24
03/06/2024 15:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2024-06-03
08:16 | 2024-06-03
08:11 | 2024-06-03
08:03 | 2024-06-03
07:58 | 2024-06-03
07:55 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24