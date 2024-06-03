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هيئة البث الإسرائيلية: مسلح أطلق النار على سيارة إسرائيلية عند مستوطنة كريات أربع ولاذ بالفرار دون وقوع إصابات (الجزيرة)

Lebanon 24
03-06-2024 | 08:03
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