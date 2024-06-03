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"لبنان 24": مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منزلاً بشكل مباشر في بلدة شبعا وفرق الإسعاف توجّهت إلى المكان

Lebanon 24
03-06-2024 | 08:58
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