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يديعوت أحرونوت: إجلاء إسرائيليين من منازلهم في كريات شمونة بعد اتساع رقعة الحرائق جراء إطلاق صواريخ من لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
03-06-2024 | 09:40
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