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وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: ما يروّج له للتطبيع بين إسرائيل ودول بالمنطقة ليس إلا خطة فاشلة لإسرائيل وداعميها

Lebanon 24
03-06-2024 | 11:35
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