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كيربي: حماس قالت إنها تلقت خطاب بايدن بإيجابية وينبغي أن توافق على الاتفاق (الجزيرة)

Lebanon 24
03-06-2024 | 11:47
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