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كيربي: المقترح الإسرائيلي الحالي هو نتاج جهود دبلوماسية مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
03-06-2024
|
11:48
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