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وسائل إعلام أميركية: متظاهرون يحتلون ردهة مبنى القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو ويهتفون ضد الحرب في غزة

Lebanon 24
03-06-2024 | 14:30
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