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باسيل للـ"LBCI": اللقاء مع السفير الفرنسي كان جيدًا ومن الواضح أن هناك فهم للوضع اللبناني

Lebanon 24
03-06-2024 | 14:51
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