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بايدن يحث أمير قطر على الضغط على حماس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الحدث)

Lebanon 24
03-06-2024 | 15:18
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