باسيل: اللبنانيون وحزب الله لا يريدون الحرب ونحن غير مسؤولين عن تحرير فلسطين ومن بدّل موقفه حيال وثيقة تفاهم 2006 هو "الحزب" نتيجة سياسات إقليمية

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