Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: مظاهرات قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس وتل أبيب للمطالبة بصفقة لتبادل الأسرى

Lebanon 24
03-06-2024 | 15:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مظاهرات في تل أبيب والقدس وقيساريا ومدن عدة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى وإقالة حكومة نتنياهو
lebanon 24
04/06/2024 02:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: بنيامين نتنياهو هو من يعرقل التوصل إلى صفقة للتبادل
lebanon 24
04/06/2024 02:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
متظاهرون مؤيدون لعائلات الأسرى يضرمون النار قبالة مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
04/06/2024 02:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مئات المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى
lebanon 24
04/06/2024 02:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:21 | 2024-06-03
19:20 | 2024-06-03
19:08 | 2024-06-03
19:07 | 2024-06-03
19:05 | 2024-06-03
18:44 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24