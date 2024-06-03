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"سكاي نيوز" عن مصادر دبلوماسية: بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت رسميا مسودة قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
03-06-2024 | 16:55
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