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المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة: العديد من الزعماء والحكومات أيدوا مقترح وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
03-06-2024 | 19:05
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