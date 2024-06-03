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الجيش الاسرائيلي: القضاء على مخربين مسلحين في منطقة طولكرم قبل تنفيذهما عملية إطلاق نار تخريبية نحو بلدات إسرائيلية في المنطقة

Lebanon 24
03-06-2024 | 23:59
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