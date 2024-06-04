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يديعوت احرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: بايدن لم يتحدث عن بديل حماس في حكم غزة وكذلك لم يذكر أن حماس ستبقى حاكمة للقطاع
Lebanon 24
04-06-2024
|
00:29
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