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يديعوت احرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: بايدن لم يتحدث عن بديل حماس في حكم غزة وكذلك لم يذكر أن حماس ستبقى حاكمة للقطاع

Lebanon 24
04-06-2024 | 00:29
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