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جيش كوريا الجنوبية يستأنف أنشطته العسكرية على طول خط ترسيم الحدود مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
04-06-2024
|
01:48
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