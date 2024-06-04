Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقول إنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى غدا

Lebanon 24
04-06-2024 | 02:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/06/2024 10:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: هناك أشياء لم نفعلها في غزة بعد
lebanon 24
04/06/2024 10:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يقول إن إسرائيل باتت تسيطر على 75% من محور فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/06/2024 10:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين بشدة دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى تفعيل الاستيطان في غزة ومنع دخول المساعدات
lebanon 24
04/06/2024 10:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:37 | 2024-06-04
03:24 | 2024-06-04
03:19 | 2024-06-04
02:59 | 2024-06-04
02:57 | 2024-06-04
02:48 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24