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العربية: شهداء وجرحى إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية لمركبة شرطة في دير البلح وسط غزة

Lebanon 24
04-06-2024 | 02:59
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