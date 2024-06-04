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الأمم المتحدة تندد بأعداد "هائلة" للضحايا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
04-06-2024 | 03:52
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