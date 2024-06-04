Advertisement

أخبار عاجلة

الجامعة العربية تدعو إلي التعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
04-06-2024 | 03:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة غير كافية على الإطلاق (العربية)
lebanon 24
04/06/2024 12:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني جهود وقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
04/06/2024 12:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر: بايدن سيتحدث اليوم إلى أمير قطر لبحث جهود التوصل لاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
04/06/2024 12:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/06/2024 12:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:51 | 2024-06-04
05:37 | 2024-06-04
05:27 | 2024-06-04
05:26 | 2024-06-04
05:20 | 2024-06-04
05:17 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24