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وسائل اعلام اسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء حرائق شمال إسرائيل منذ الأحد إلى 16 هم 7 جنود و9 مدنيين نتيجة استنشاق الدخان

Lebanon 24
04-06-2024 | 04:01
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