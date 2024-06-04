27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأونروا: يجب على السلطات الإسرائيلية توفير إمكانية الوصول إلى المياه في قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
04-06-2024
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: لم نحقق أيا من أهداف حربنا على قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: لم نحقق أيا من أهداف حربنا على قطاع غزة (الجزيرة)
04/06/2024 12:57:24
04/06/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
04/06/2024 12:57:24
04/06/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف أسطول الحرية: أنهينا كافة الإجراءات للإبحار إلى غزة لكن السلطات الإسرائيلية تواصل وضع العراقيل أمامنا (الجزيرة)
Lebanon 24
تحالف أسطول الحرية: أنهينا كافة الإجراءات للإبحار إلى غزة لكن السلطات الإسرائيلية تواصل وضع العراقيل أمامنا (الجزيرة)
04/06/2024 12:57:24
04/06/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الإطفاء الإسرائيلية تطلب دعما من ألوية أخرى للسيطرة على الحرائق الهائلة في كريات شمونة (الجزيرة)
Lebanon 24
فرق الإطفاء الإسرائيلية تطلب دعما من ألوية أخرى للسيطرة على الحرائق الهائلة في كريات شمونة (الجزيرة)
04/06/2024 12:57:24
04/06/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
Lebanon 24
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
16:10 | 2024-06-03
03/06/2024 04:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم على فنان بالسجن 3 سنوات... ماذا فعل بطليقته الإعلاميّة؟
Lebanon 24
الحكم على فنان بالسجن 3 سنوات... ماذا فعل بطليقته الإعلاميّة؟
09:55 | 2024-06-03
03/06/2024 09:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-03
03/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي الشخصيّة التي استهدفتها إسرائيل اليوم من "حزب الله"؟
Lebanon 24
من هي الشخصيّة التي استهدفتها إسرائيل اليوم من "حزب الله"؟
09:35 | 2024-06-03
03/06/2024 09:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"إقتحام مراكز إسرائيلية" قرب لبنان.. رسائل من "حزب الله" غير عادية!
Lebanon 24
"إقتحام مراكز إسرائيلية" قرب لبنان.. رسائل من "حزب الله" غير عادية!
11:00 | 2024-06-03
03/06/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:51 | 2024-06-04
إسرائيل ترفض أي ضمانات للاتفاق غير مصر وقطر والولايات المتحدة (الميادين)
05:37 | 2024-06-04
"العربية": كوريا الجنوبية تعلق اتفاقا عسكريا أبرم مع كوريا الشمالية لخفض التوتر
05:27 | 2024-06-04
رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط
05:26 | 2024-06-04
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة بين بلدي حلتا وكفرشوبا
05:20 | 2024-06-04
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك محاولات إيرانية لمواصلة إدخال الأسلحة إلى الضفة الغربية يقابلها عمل حازم من قبل الجيش الإسرائيلي
05:17 | 2024-06-04
الكرملين ردا على سؤال حول القمة السويسرية بشأن أوكرانيا: أي محادثات بدون روسيا "عبثية"
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
04/06/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
04/06/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
04/06/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24