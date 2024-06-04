Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: يجب على السلطات الإسرائيلية توفير إمكانية الوصول إلى المياه في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-06-2024 | 04:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: لم نحقق أيا من أهداف حربنا على قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
04/06/2024 12:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
lebanon 24
04/06/2024 12:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف أسطول الحرية: أنهينا كافة الإجراءات للإبحار إلى غزة لكن السلطات الإسرائيلية تواصل وضع العراقيل أمامنا (الجزيرة)
lebanon 24
04/06/2024 12:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فرق الإطفاء الإسرائيلية تطلب دعما من ألوية أخرى للسيطرة على الحرائق الهائلة في كريات شمونة (الجزيرة)
lebanon 24
04/06/2024 12:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:51 | 2024-06-04
05:37 | 2024-06-04
05:27 | 2024-06-04
05:26 | 2024-06-04
05:20 | 2024-06-04
05:17 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24