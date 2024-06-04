28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
37
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مجلس صيانة الدستور في إيران يبدأ عملية دراسة طلبات 80 مرشحاً لانتخابات الرئاسة
Lebanon 24
04-06-2024
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران: الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئاسة لأربع سنوات
Lebanon 24
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران: الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئاسة لأربع سنوات
04/06/2024 18:15:07
04/06/2024 18:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس صيانة الدستور بإيران: ستتشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات (الجزيرة)
Lebanon 24
مجلس صيانة الدستور بإيران: ستتشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات (الجزيرة)
04/06/2024 18:15:07
04/06/2024 18:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران: رئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان والمساعد الأول للرئيس يرتبون انتخابات رئاسية خلال 50 يوما
Lebanon 24
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران: رئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان والمساعد الأول للرئيس يرتبون انتخابات رئاسية خلال 50 يوما
04/06/2024 18:15:07
04/06/2024 18:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف يتقدم رسمياً بطلب الترشح للدورة الـ14 من الانتخابات الرئاسية الإيرانية (الميادين)
Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف يتقدم رسمياً بطلب الترشح للدورة الـ14 من الانتخابات الرئاسية الإيرانية (الميادين)
04/06/2024 18:15:07
04/06/2024 18:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
Lebanon 24
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
16:10 | 2024-06-03
03/06/2024 04:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-03
03/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها وتستمتع بوقتها في البحر الأحمر (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها وتستمتع بوقتها في البحر الأحمر (صور)
04:30 | 2024-06-04
04/06/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. الفنانة مايا دياب تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. الفنانة مايا دياب تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
02:26 | 2024-06-04
04/06/2024 02:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لواء إسرائيليّ" سيهاجم لبنان.. الصحافة الاسرائيلية تكشف ماذا فعل!
Lebanon 24
"لواء إسرائيليّ" سيهاجم لبنان.. الصحافة الاسرائيلية تكشف ماذا فعل!
13:00 | 2024-06-03
03/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:14 | 2024-06-04
"حزب الله": استهدفنا انتشاراً لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية
11:10 | 2024-06-04
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سقوط جسم مشبوه أطلق من لبنان في منطقة جبل الشيخ من دون وقوع إصابات
11:05 | 2024-06-04
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا: نُشدّد على ضرورة إتمام المقترح الأميركي لوقف الأزمة الإنسانية في غزة
11:01 | 2024-06-04
شهيدة وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف عيادة وكالة الأونروا في البريج وسط قطاع غزة
10:49 | 2024-06-04
"إسرائيل هيوم" عن وزير الأمن الداخلي بن غفير: بدلاً من التعامل مع إطفاء الحرائق في الشمال يجب أن نمنعهم مسبقا وننقل النار إلى لبنان
10:48 | 2024-06-04
هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير غانتس في زيارة للحدود الشمالية: أقاتل من أجل إنهاء العمل هنا بحلول أيلول إما عبر التسوية أو عبر التصعيد
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
04/06/2024 18:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
04/06/2024 18:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
04/06/2024 18:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24