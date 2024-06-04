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وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك محاولات إيرانية لمواصلة إدخال الأسلحة إلى الضفة الغربية يقابلها عمل حازم من قبل الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
04-06-2024 | 05:20
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