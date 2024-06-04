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رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط

Lebanon 24
04-06-2024 | 05:27
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عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب بعد اللقاء مع رئيس القوات سمير جعجع في معراب: زيارتنا اليوم ليست بهدف خلق مبادرة جديدة أو طرح أسماء جديدة بل بهدف خلق أرضية مشتركة لمحاولة الوصول الى رئيس وفاقي
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04/06/2024 18:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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04/06/2024 18:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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