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إسرائيل ترفض أي ضمانات للاتفاق غير مصر وقطر والولايات المتحدة (الميادين)

Lebanon 24
04-06-2024 | 05:51
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