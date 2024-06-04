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هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع لمجلس الحرب الليلة لمناقشة التصعيد على الجبهة اللبنانية بطلب من حزب غانتس

Lebanon 24
04-06-2024 | 06:30
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