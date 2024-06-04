عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب بعد اللقاء مع رئيس القوات سمير جعجع في معراب: زيارتنا اليوم ليست بهدف خلق مبادرة جديدة أو طرح أسماء جديدة بل بهدف خلق أرضية مشتركة لمحاولة الوصول الى رئيس وفاقي

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