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الجيش الإسرائيلي: 3720 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الحرب 1882 منهم خلال الهجوم البري

Lebanon 24
04-06-2024 | 06:50
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