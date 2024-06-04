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طائرات مروحية إسرائيلية تُطلق نيرانها في اتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة (الميادين)

Lebanon 24
04-06-2024 | 07:17
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