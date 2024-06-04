Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: حماس هي المسؤولة عن عدم تنفيذ الصفقة وبإمكانها إنهاء هذا الأمر غدا

Lebanon 24
04-06-2024 | 08:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هو الأمر التنفيذي الذي يستعد بايدن لإصداره للاجئين عبر الحدود مع المكسيك
lebanon 24
04/06/2024 18:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن يؤكد أن أميركا ومصر وقطر ستعمل على ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق بين إسرائيل و"حماس"
lebanon 24
04/06/2024 18:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تعهدت لحماس عبر مصر وقطر بالعمل على إنهاء الحرب في غزة بحلول موعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة
lebanon 24
04/06/2024 18:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون إسرائيليون كبار يتحدثون عن مؤشرات أولية بشأن موافقة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة بدون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب (اكسيوس)
lebanon 24
04/06/2024 18:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:05 | 2024-06-04
11:01 | 2024-06-04
10:49 | 2024-06-04
10:48 | 2024-06-04
10:35 | 2024-06-04
10:19 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24