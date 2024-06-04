Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل تعمدت تجويع المدنيين: لا أعتقد ذلك ولكن أظن أنهم قد انخرطوا في أنشطة غير مناسبة

Lebanon 24
04-06-2024 | 09:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش وبن غفير يهددان بإسقاط الحكومة في حال قبلت مقترح بايدن بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
04/06/2024 18:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقترح بايدن بشأن غزة؟
lebanon 24
04/06/2024 18:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة بايدن ترفض الرد على سؤال بشأن هجمات رفح
lebanon 24
04/06/2024 18:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدر أميركي: إدارة بايدن فوجئت بإعلان إسرائيل بشأن استئناف مفاوضات الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
04/06/2024 18:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:05 | 2024-06-04
11:01 | 2024-06-04
10:49 | 2024-06-04
10:48 | 2024-06-04
10:35 | 2024-06-04
10:19 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24