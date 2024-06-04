Advertisement

أخبار عاجلة

إعادة فتح الطريق عند مستديرة أبو علي في طرابلس بعد قطعها من قبل محتجين

Lebanon 24
04-06-2024 | 11:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعادة فتح الطريق الدولي في محلة مستديرة زحلة بعد قطعها لعدة دقائق من قبل أصحاب الشاحنات (التحكم المروري)
lebanon 24
04/06/2024 21:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. محتجون قطعوا الطريق إليكم السبب
lebanon 24
04/06/2024 21:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى في ذكرى استشهاد كرامي: أبناء طرابلس مصرّون على إعادة الألق إلى فيحائه العزيزة
lebanon 24
04/06/2024 21:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة فتح السير على كورنيش المزرعة بعدما تم قطعها لبعض الوقت والسير إلى تحسّن تدريجي (التحكم المروري)
lebanon 24
04/06/2024 21:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:47 | 2024-06-04
13:27 | 2024-06-04
13:16 | 2024-06-04
13:01 | 2024-06-04
12:51 | 2024-06-04
12:43 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24