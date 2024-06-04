Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الأميركية: ندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن لدعم مقترح الاتفاق بشأن غزة

Lebanon 24
04-06-2024 | 13:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: واشنطن تسعى لدعم مجلس الأمن لمقترح إنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
04/06/2024 21:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيليان: ادعاءات جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة كاذبة ومشينة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
04/06/2024 21:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا: سنتواصل مع مجلس الأمن الدولي بخصوص هذا حكم محكمة العدل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/06/2024 21:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مقترح بايدن حول الهدنة في غزة.. أميركا تطلب دعم مجلس الأمن
lebanon 24
04/06/2024 21:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:47 | 2024-06-04
13:16 | 2024-06-04
13:01 | 2024-06-04
12:51 | 2024-06-04
12:43 | 2024-06-04
12:41 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24