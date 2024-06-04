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إجتماع أمني مصري - قطري - أميركي غدا في الدوحة لبحث إستئناف مفاوضات غزة

Lebanon 24
04-06-2024 | 16:12
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