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ارتفاع عدد الشهداء إلى 66 جراء القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
05-06-2024 | 01:15
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