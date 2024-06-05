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القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تحويلها لمكان "لتصفية الحسابات السياسية"

Lebanon 24
05-06-2024 | 03:39
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