الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي: نظرا للظروف الداخلية والخارجية قد يكون من المبرر المشاركة في الانتخابات حتى لو لم تكن ظروف الانتخابات مواتية تمامًا (سكاي نيوز عربية)

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