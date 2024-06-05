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الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي: نظرا للظروف الداخلية والخارجية قد يكون من المبرر المشاركة في الانتخابات حتى لو لم تكن ظروف الانتخابات مواتية تمامًا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:42
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