"نيويورك تايمز": إسرائيل عملت سرًّا على حملة لاستهداف أعضاء بالكونغرس باستخدام حسابات مزورة على وسائل تواصل اجتماعي تحثّهم على تمويل الجيش الإسرائيلي في حرب غزة (سكاي نيوز عربية)

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