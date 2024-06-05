النائب بلال عبدالله بعد اجتماع "اللقاء الديمقراطي" و"تكتل الاعتدال": شعرنا أنّنا نتكلم لغة واحدة خارج الاصطفافات ووضعنا خارطة طريق قابلة للحياة تخفّض السقوف المرتفعة

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