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منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: من المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف تموز (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-06-2024 | 06:07
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